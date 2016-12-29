玖壹壹跨年趕3場 最怕忘記歌曲順序
嘻哈團體玖壹壹跨年夜將在台北及台中共唱3場，要帶給觀眾不同視、聽覺享受，首次挑戰連趕3場跨年，玖壹壹直呼最怕忘記3場歌曲順序。
玖壹壹由春風、洋蔥和健志組成，成軍7年，從網路發跡人氣爆紅，招牌歌曲有「9453」、「癡情的男子漢」、「打鐵」等，明年1月14日首次在台北小巨蛋舉行「玖壹壹9453巡迴演唱會」。
今年登上金曲獎舞台表演後，玖壹壹接獲許多廠商演出及代言邀約，繼代言手遊、啤酒後，又接下藥酒代言，廠商還先做1個月產品愛用者萬人市調，高達80%都選玖壹壹，歌曲和形象深入人心，是代言人首選。
玖壹壹跨年夜將連趕3場，分別是「2017台北最High新年城」開場秀及家鄉台中兩場，這3場演出玖壹壹希望帶給觀眾不一樣的視、聽覺享受。
台北場開場秀將與台北樂府樂旗藝術團演出，以30人編制軍樂隊及旗隊氣勢開場，舞者更是超過20位，玖壹壹也有變裝秀橋段，製作費砸新台幣250萬元，就為帶來最好演出回饋粉絲。
談起第1次連趕3場唱跨年心情，玖壹壹表示，最怕忘記3場歌曲順序，因為要3場不一樣演出內容，歌曲都有不同編排和橋段，希望大家能鎖定3場跨年演出，「最好能夠在現場跟我們一起大合唱」。1051229
(中央社)
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