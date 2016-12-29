《師任堂》改26日上檔 李英愛明年有望登台
原訂明年1月25日上檔的韓劇《師任堂》，因《藍色大海的傳說》將企劃特別節目，因此完結篇會順延1天播出，連帶影響《師》劇首播日。經韓方確認，《師任堂》將改為26日上檔、並一次連播2集，八大戲劇台也將同步配合改播時間，並從晚間9點開始首播，滿足影迷們期待已久的心。
因應順延上檔時間，《師》劇首映會將於韓國時間1月24日舉行，李英愛藉此向台灣影迷表達感謝，「從2001年因《火花》來到台灣，感受到影迷熱情迴響後，《大長今》再度來訪，讓她難以忘懷，希望這次睽違13年的電視劇作品，能有機會再登上寶島台灣。」該劇於八大戲劇台1月26日晚間9點全球首播。
(中時)
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