《師任堂》改26日上檔 李英愛明年有望登台

《師任堂》播出日期一延再延，令不少粉絲相當著急。（圖／八大戲劇台）

李英愛主演《師任堂》。（圖／八大戲劇台）

原訂明年1月25日上檔的韓劇《師任堂》，因《藍色大海的傳說》將企劃特別節目，因此完結篇會順延1天播出，連帶影響《師》劇首播日。經韓方確認，《師任堂》將改為26日上檔、並一次連播2集，八大戲劇台也將同步配合改播時間，並從晚間9點開始首播，滿足影迷們期待已久的心。

因應順延上檔時間，《師》劇首映會將於韓國時間1月24日舉行，李英愛藉此向台灣影迷表達感謝，「從2001年因《火花》來到台灣，感受到影迷熱情迴響後，《大長今》再度來訪，讓她難以忘懷，希望這次睽違13年的電視劇作品，能有機會再登上寶島台灣。」該劇於八大戲劇台1月26日晚間9點全球首播。

(中時)