戰車履帶採購弊案 3士官長無罪

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新北地檢署日前偵辦戰車履帶採購弊案，爆出兵工整備發展中心3位士官長，疑因廠商無法按時完成測試報告，要求廠商先寄出信封，再替廠商補件、將前案投標文件放入後案投標信封內，遭檢方依偽造文書罪起訴，但新北地院認為事證不足，判王姓及2名張姓士官長無罪，可上訴。

檢方起訴指出，廠商無法在2014年3月按時繳交委外測試報告，王等3名士官與廠商母公司業務曾姓副理討論後，決定由廠商先寄出信封給兵整中心，再補放報告。後因公司職員疏失晚寄，曾竟找人到兵整中心塗改信封日期，再由王製作簽呈上報。

新北院認為，檢調並未找到被塗改的信封，且該簽呈並非王男製作，而是另名黃姓軍人，加上兵整中心進行審查的林姓少校證稱，確實是在當天收到測試報告，因此罪證不足判王等人無罪。

另，檢方指控「履帶蹄塊總成等2項」採購案，王等人涉嫌偽造文書，先連絡廠商寄出投標信封，再將前案的投標文件放入信封內，進行後案投標，造成其它投標廠商損害。

但新北地院認為，軍方相關規定並未嚴格限制前、後案投標文件流用，也無違反《政府採購法》，判王等3士官無罪；全案僅曾姓副理假造廠商間委託加工協議書，犯偽造文書罪，判刑4月，得12萬元易科罰金，全案可上訴。

(中時)