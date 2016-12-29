火箭攜帶骨灰升空 日本興起太空葬
共同社29日報導，死後希望成為宇宙中的星辰。為了實現這樣的夢想，日本開始興起將骨灰撒到宇宙空間的「太空葬」。
據美國Celestis公司介紹，根據規定和平利用宇宙的《外層空間條約》，該公司於1997年實施了全球首次商用太空葬。
報導指出，第三批共9人的骨灰將於明年4月啟程。由美國境內發射火箭帶上太空的骨灰將重返大氣層，化作流星，燃燒完畢。
日本經營喪葬業務的銀河舞台公司開始企畫，並與Celestis公司合作，於2014年10月首次成功實施。迄今已有5名日本人實施太空葬，費用約為50萬日元。
不過，太空葬也可能與人工衛星等相撞，產生危險的太空垃圾。Celestis公司表示為了防止產生太空垃圾，對從重返大氣層到燃燒的過程進行了周密的軌道計算。
目前，骨灰在太空漂浮的時間僅為數小時，但銀河舞台公司準備了乘人工衛星環繞地球最長達240年的方案，還在推進能夠通過智能手機確定載有骨灰的衛星位置的計畫。
(旺報)
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