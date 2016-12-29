世界少年不眠不休求表現 吳宗憲大讚

「UNIVERSE世界少年」上周在台舉辦出道記者會，成為首個在台灣出道的韓團。（圖／寰亞）

韓國新人團體「UNIVERSE世界少年」上周在台舉辦出道記者會，預計在台Long stay 3個月學中文、跑通告。他們近日參與首支電視通告，就是參加《綜藝大熱門》的錄影。為讓表現更加優異，他們懷抱興奮心情，開始不眠不休的勤奮準備，還到宿舍附近的公園準備，一遍遍的持續到深夜，讓主持人吳宗憲讚不絕口。

除了每日通告與練習，成員們也進行KTV初體驗，更特地前往夜市大膽嘗試「臭豆腐」和「苦茶」。5位成員們喝下「苦茶」時，都聲稱自己很能吃苦，但在面對「臭豆腐」時，號稱「飯量」擔當的勇勇小咬一口後，竟在夜市大暴走半圈後，才驚魂未定的回來。他們最新單曲〈Hacker〉將在1月1日正式數位上架。

(中時)