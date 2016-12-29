神照！潘迎紫曬張國榮絕版合影「真的懷念他」
71歲凍齡女神潘迎紫（娃娃）最近重返微博與粉絲互動，繼日前她分享為廣告跳舞的側拍照後，昨(28日)她拿出珍藏已久與已故藝人張國榮的合影，可見兩人在金鐘前露出淺淺微笑，張國榮的右手還勾著潘迎紫，讓網友看了也深受感動，紛紛說：「我們也一樣懷念他」。
潘迎紫昨秀出張國榮的經典合照，兩人當時在金鐘獎茶會相見，便留下這張歷史紀念，潘迎紫對此表示：「很珍貴的一張照片，我把他永遠收藏在心裡。張國榮非但外貌俊美，多才多藝，最可貴的是，他有一顆善良的心，真的好懷念他哦！」
如今，張國榮已逝去13年，而潘迎紫已71歲仍駐顏有術，外表與照片中樣子無太大差別，難得見此合影，網友說：「謝謝娃娃姐，我們也很懷念哥哥」、「很珍貴的情誼」、「哥哥一直在我們心裡」，潘迎紫也親自回應愛心符號，呼應粉絲們對他的想念。
(中時電子報)
關鍵字：潘迎紫
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