培育搖籃！福和國中成師大新北唯一教育實習機構
福和國中教師大多畢業於師範大學，福和近年來成立輔導機制，每年提供約20個實習教師名額，讓現職教透過不同方式回饋母校，福和國中今年成為師大在新北市唯一認證的教育實習機構，校園內多了年輕生力軍，反而激發出不同的教學創意。
福和國中教育實習輔導制度完善多年，每年提供約20個實習教師名額，由行政團隊及合格教師共同帶領教育實習課程，福和國中內不少教師畢業於師大，學長姐進入職場後，帶領學弟妹繼續學習，師大今年通過福和國中是新北市內唯一認證的優質教育實習機構。
實習教師鄭名君說，實習生活充滿回憶與收穫，從暑假開始，福和國中規劃一連串的訓練，尤其是「導師」實習，師徒制方式，跟隨著學長姐進班、授課、班級經營，不僅是從旁觀課，更實際參與教學與學生互動，一起備課、討論適合的教學方式。
沒有任何成果，沒有經過辛苦的階段！實習教師邱懷慧說，實習半年辛苦，在福和國中內學到行政及教學的實務經驗，最棒的是可以與現職教師一起備課，了解真實的教學現場。
校長范筱蓉指出，與師大合作多年，最多曾有72位實習教師，現職不少教師都畢業於師大，透過學長姐帶學弟妹方式，讓好的行政、教學經驗得以傳承，師大師資培育處團隊親自頒發證明書及掛牌，期許能繼續共同培育未來教師。
(中時)
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