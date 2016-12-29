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精品旅館掛羊頭賣狗肉 警逮14名男女開毒趴

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精品旅館掛羊頭賣狗肉 警逮14名男女開毒趴
警方查獲14名男女在旅館內開毒趴，訊後依毒品罪嫌送辦。(林郁平翻攝)
精品旅館掛羊頭賣狗肉 警逮14名男女開毒趴
警方持搜索票到旅館搜索，查獲5間包廂正在開毒趴。(林郁平翻攝)
精品旅館掛羊頭賣狗肉 警逮14名男女開毒趴
警方起出毒咖啡包、搖頭丸、K他命等毒品。(林郁平翻攝)

北市中山警分局今(29)日清晨6時許，到林森北路一間由酒店改裝而成的精品旅館搜索，當場查獲5個房間、共14名男女正在開毒趴，起出毒咖啡包、搖頭丸、K他命等毒品。全案訊後，依毒品罪嫌移送法辦。

警方調查，該精品旅館近來剛整修，對外打出消費送音樂的優惠，客人只要向櫃台人員說出「我要USB」的通關密語，櫃台小姐就會給客人一支裝有搖頭電子音樂的USB，讓客人進入包廂將USB插入機器後，即可播放節奏電子搖頭樂開趴狂歡，不必再自行準備音樂播放。

警方共查獲38歲張姓男子等7男、7女正在開趴，張男供稱，透過友人介紹至該旅館辦毒趴，並以每小時1200元價格找來陳姓傳播妹陪搖，旅館每個包廂1小時要價1000元。警方表示，該旅館已多次被查獲提供顧客施用毒品，將報請市府予以斷水斷電。

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(中時)

關鍵字：旅館警方毒品USB音樂
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