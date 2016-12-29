陸民買房意願雖升 過半仍認為房價太高

中國人民銀行（大陸央行）今天發布問卷調查，未來3個月內準備出手買房的居民較上一季提高3.8個百分點，為20.1%，但仍有超過半數居民認為房價過高，難以接受。

根據和訊網，大陸央行發布2016年第四季城鎮儲戶問卷調查報告，內容是對50個城市共2萬戶城鎮儲蓄戶的調查。

在房價預期與購房意願方面，有52.7%的居民認為目前房價「高，難以接受」，較上季下降1個百分點，43.5%的居民認為目前房價「可以接受」，3.9%的居民認為「令人滿意」。

大陸20多個城市在9月及10月初推出限購限貸的房市管控政策，12月的中央經濟工作會議中又指示「房子是用來住的，不是用來炒的」，一般認為，明年房市仍將嚴格控管。

根據這份問卷調查，有26.9%的居民預期下一季的房價「上漲」，50.1%的居民預期「基本不變」，10%的居民預期「下降」，13%的居民認為「看不準」。

此外，被問及未來3個月準備增加支出的項目，由高到低排序為：旅遊（26.9%）、大額商品（25.5%）、教育（24.5%）、醫療保健（20.9%）、購房（20.1%）、社交文化和娛樂（17.5%）、保險（13.8%）。

未來3個月內準備出手購買住房的居民占比為20.1%，較上季提高3.8個百分點。1051229

(中央社)