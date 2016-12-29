阿里列惡名市場 陸商務部指美方不客觀

中國大陸購物網站淘寶網等業者日前被美國列為「惡名昭彰市場」，大陸商務部今天對此表示關切，認為美方對這份名單的說法不負責任也不客觀。

「惡名昭彰市場」名單由美國貿易代表署（USTR）發布，目的是為了協助有關機構加大力度打擊侵犯智慧財產權的行為。

第一財經日報報導，日前大陸有4家網站和6家實體市場被列入這份名單，商務部發言人沈丹陽說，中方表示關切，並認為美方在報告中對大陸相關企業的描述使用了「據稱」等不精確的措詞。

沈丹陽表示，美方說這份名單並不代表美國政府對涉及國家的智慧財產權保護和執法環境的分析，目的也不是反映違法行為的調查結果，這樣的說法只是為自己免責，「是不負責任和不客觀的」。

沈丹陽說，對於這份「惡名昭彰市場」的報告，大陸一直向美方交涉，並希望美方能夠進一步提高製作過程的透明度。

鳳凰財經報導，從2011年2月首份惡名昭彰市場名單發布至今，百度、淘寶、搜狗、迅雷、狗狗搜索、騰訊拍拍網等都曾不幸入選。阿里巴巴旗下的淘寶網在2012年12月從名單中移除，時隔4年，又因假貨問題再度被列入。

阿里巴巴集團則發表聲明回應，對這項決定深感遺憾，因美國貿易代表署無視阿里巴巴在打擊假貨方面所做的工作。1051229

(中央社)