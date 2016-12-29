阿里列惡名市場 陸商務部指美方不客觀
中國大陸購物網站淘寶網等業者日前被美國列為「惡名昭彰市場」，大陸商務部今天對此表示關切，認為美方對這份名單的說法不負責任也不客觀。
「惡名昭彰市場」名單由美國貿易代表署（USTR）發布，目的是為了協助有關機構加大力度打擊侵犯智慧財產權的行為。
第一財經日報報導，日前大陸有4家網站和6家實體市場被列入這份名單，商務部發言人沈丹陽說，中方表示關切，並認為美方在報告中對大陸相關企業的描述使用了「據稱」等不精確的措詞。
沈丹陽表示，美方說這份名單並不代表美國政府對涉及國家的智慧財產權保護和執法環境的分析，目的也不是反映違法行為的調查結果，這樣的說法只是為自己免責，「是不負責任和不客觀的」。
沈丹陽說，對於這份「惡名昭彰市場」的報告，大陸一直向美方交涉，並希望美方能夠進一步提高製作過程的透明度。
鳳凰財經報導，從2011年2月首份惡名昭彰市場名單發布至今，百度、淘寶、搜狗、迅雷、狗狗搜索、騰訊拍拍網等都曾不幸入選。阿里巴巴旗下的淘寶網在2012年12月從名單中移除，時隔4年，又因假貨問題再度被列入。
阿里巴巴集團則發表聲明回應，對這項決定深感遺憾，因美國貿易代表署無視阿里巴巴在打擊假貨方面所做的工作。1051229
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。