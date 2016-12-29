豬哥亮展父愛 淚流滿面與兒告別
導演黃朝亮和豬哥亮繼《大囍臨門》後，2度合作《大釣哥》，該片29日曝光幕後花絮，黃表示《大》片是豬哥亮體現「父愛」的最佳寫照，還說「豬哥亮其實是很有演技功底的，只是經常被忽略罷了。」其中一場豬與藍正龍在片中淚別的畫面，短短幾秒便擄獲觀眾目光。
該場淚別戲是電影開拍的第1天，因種種意外，豬哥亮眼見遭人陷害的兒子藍正龍將被移送法辦，豬頂著佝僂身軀，淚流滿面，鏡頭圓滿結束還不忍喊卡。黃朝亮說「我們一共拍了2次，豬大哥的表演都精準到現場的工作人員起『雞母皮』（雞皮疙瘩）。」電影2017年1月26日全台上映。
(中時)
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