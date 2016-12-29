起口角 男闖店家借菜刀砍同事遭訴

新北市洪男今年8月晚間，在公司員工宿舍與陳姓同事起口角，拿出菜刀想砍陳男，但遭旁人攔下未果；不料洪男不死心，跑到附近店家大聲嚷嚷：「菜刀借一下，我要去砍人！」遭老闆拒絕後竟趁隙摸走菜刀，返回宿舍猛砍陳男數刀；新北院依殺人未遂罪判他5年半徒刑，可上訴。

洪男朝陳男頭頂、臉部及後腦杓等人體重要部位砍下數刀，陳男緊急送醫才幸運撿回一命；法院審理時，洪男辯稱無殺人之意，否認曾說：「菜刀借一下，我要去砍人！」辯稱是向老闆借菜刀割東西，回宿舍反遭陳男割傷。

店家老闆出庭指證洪有說過「菜刀借一下，我要去砍人！」全案也有目擊證人，合議庭不採信洪的辯詞，認為他否認犯行，非但無賠償之意或舉止，還反控陳男傷勢由自己造成，認為他犯後態度不佳，判刑5年6月，可上訴。

(中時)