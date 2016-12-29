駐馬代表處感恩晚宴 盼台馬關係續提升
駐馬來西亞台北經濟文化代表處昨晚舉辦2016年感恩晚會，代表章計平除了感激各界人士光臨外，也期盼未來台馬在經貿、投資、觀光、教育、文化、農業等領域關係能持續提升。
這場感恩晚宴共有數百人出席，並有許多馬來西亞商界與傳播界名人及留台校友出席，場面熱絡溫馨。
章計平在致辭時表示，台灣總統蔡英文自從上任後積極推動新南向政策，秉持「長期深耕、多元開展、雙向互惠」的核心理念，藉由資源、人才、市場和技術面的共享跟鏈結，希望能與大馬等東協國家共創區域的發展與繁榮。
他透露，截至今年11月，大馬赴台的遊客共42萬5275人次，預料全年可達到超過49萬人次，較去年增長10%，數字不僅年年攀升，而且人數居東南亞之首。
在經貿方面，章計平強調大馬是台灣主要進出口市場之一，包括今年1到11月，台馬貿易總額達129億美元，在台馬關係持續深厚下，相信在未來一年將更緊密友好。
另外，章計平也感謝大馬留台校友會聯合總會，每年都不遺餘力地協助辦理大馬華裔青年子弟到台灣就讀大學院校、海青班以及3+4高職建教專班的招生宣導活動，促使越來越多的大馬學生前往台灣就讀及學習專業技能，也讓現今畢業的大馬留台校友已超過6萬人，目前有將近1萬5000名的大馬學生正在台灣求學。1051229
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。