敘利亞政府軍和反抗軍：午夜起停火

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敘利亞軍方宣布，全國各地將自29日午夜起停止戰鬥，反對派聯盟表示支持。此舉將可為敘利亞6年多來內戰尋求政治解決鋪路。

國營敘利亞新聞社（Sana）發布聲明說，軍方將自12月30日凌晨零時開始停火。

敘利亞軍方表示，將於午夜起停止一切軍事行動。軍方聲明說：「武裝部隊總指揮部宣布自12月30日凌晨零時起，敘利亞領土上全面停止所有敵對行動。」

英國廣播公司（BBC）報導，停火不包括對伊斯蘭國（IS）及前稱為努斯拉陣線（Nusra Front），以及所有與這些組織有關團體的作戰。

敘利亞反對派全國聯盟（National Coalition）也說，支持由土耳其和俄羅斯斡旋達成的自午夜起生效全國性停火。1051229

(中央社)