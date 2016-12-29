年吃5億隻 歐美賣兔肉到大陸

兔子頭在四川不但人人愛吃，而且隨著冬天來到，吃法更多，銷量更大。根據調查，大陸一年吃掉5億隻兔子，其中3億隻進了四川人的肚子裡。也因為大陸自己養的兔子不夠吃，歐洲的義大利和德國都賣兔子到大陸，美國也看到了驚人的大陸市場，準備賣兔子到大陸，發兔子財。

兔頭是四川成都、山西大同、浙江衢州的漢族名小吃，有多種吃法，麻辣和五香最常見。雖然骨頭多肉少，吃不到啥，但多數民眾愛的就是這種「啃」的感覺。時至如今，只有四川人「啃」出了名堂，且越啃越夠味，啃到大陸自己養的早已不夠吃，越來越多進口貨。

為了滿足四川人對兔頭的需求，歐洲的法國、義大利、德國等國家都開始向大陸出口兔肉。美國也是向大陸出口禽類肉食品的大國。業者估計，雖然兔肉目前進口和牛肉等其他肉類相較不算多，但未來一定「潛力無窮」。

四川人吃兔子不但量大，所於品質要求也越來越高。早在2014年，2千多隻法國純種伊高樂兔，就搭飛機成都，這是世界排名前3的高級肉兔，已在四川開始繁衍。這種種兔價格不菲，當時買的時候，公兔每隻4300人民幣，合台幣約20770元，母兔比較便宜，一隻也要台幣6280元左右。這種兔子不會跟大陸本土兔配種，而是要保存純種性，待繁殖到第4代開始供應市場。

在四川，每個城市都可看到賣兔頭或兔肉的店家，「雙流兔頭」、「老媽兔頭」都是名店，原味、五香、麻辣是最常見的口味，大人小孩人手一個兔頭，走在路上邊走邊啃，在四川早已見怪不怪，但被四川人視為超級美味的兔子頭，在其他省份卻流行不起來，許多人還是一想就怕。

讓四川人感到溫暖的是，在距家鄉千百公里之外的北京，兔頭兔肉的店家或小吃也漸多，「王媽手撕烤兔」、「雙流老媽兔頭」、「手撕烤兔」、「麻辣兔腿」、「兔肉麵」等兔肉料理也漸多。雖然賣肉的多，賣頭的少，但至少有了兔子，可以聊解鄉愁。

(旺報)