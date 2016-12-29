國人出國首嚐兔滋味 歐洲最多

台灣曾有五星級飯店推兔肉料理，但在被抗議後停售，主因是多數人認為「兔子很可愛，怎麼可以吃？」儘管台灣人在台灣多數不吃兔，但也有人在國外吃，不光是在四川，歐洲更是吃兔肉的大本營。

早在30多年前，炒兔肉就已是陽明山溫泉區的「山產」之一，不少年長一輩的人至今仍記得那種細小骨頭和肉全卡在一起的滋味，但如今兔肉早已退出台灣餐廳的主流市場，目前只有極少數仍在賣兔肉。

雖然在台灣不吃兔肉，甚至想吃也很難找，但去過四川旅遊的人都對兔肉記憶深刻，雖然多數人看到兔子頭依然覺得噁心，沒幾個敢吃，但對於兔肉卻沒有太大的排斥，四川也成了許多台灣人生平第一次吃兔肉的地方。除了兔頭，廣漢的纏絲兔也很有名，一條繩子將乾兔肉纏得一圈一圈的，多數台灣遊客看得搖頭，但在當地是知名的伴手禮。

大陸還有煙燻兔肉。在北方用木材，會有淡淡的苦味。南方則是用甘蔗或糖，有甜味。浙江衢州名菜中的「三頭一掌」中的三頭就是鴨頭、魚頭和兔子頭。掌則是鵝掌。不但是餐廳名菜，小包裝禮盒到處都買得到。

在歐洲兔子是很普遍的食材，一般肉舖和超市就能買到處理好的兔子。全世界聞名的法國料理就有兔肉，通常是用芥末或是奶油、大蒜和香草調味。不少台灣人第一次吃兔肉，就是在歐洲的西餐廳，而且還不便宜。

(旺報)