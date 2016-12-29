浩角翔起驚傳拆夥！浩子確定暫退演藝圈

浩角翔起驚傳拆夥。(取自臉書)

浩角翔起傳拆夥，浩子（右）將暫離演藝圈。（圖／中時資料照片）

搞笑團體「浩角翔起」驚傳拆夥？成員之一的浩子被媒體披露以照顧孩子為由，明年將暫退演藝圈１年，經紀人隨後向《中時電子報》證實浩子的確有向公司請假，想趁著小孩上國小之前，帶家人出去國外走走，而阿翔則會繼續《食尚玩家》工作。

浩子驚傳明年暫退演藝圈1年，主持節目《食尚玩家》急著找人替補，浩角翔起面臨拆夥命運，對此經紀人否認兩人要拆夥，直呼「這樣也太可怕了」，透露浩子因為主持《食尚玩家》看了各地風俗民情，一直很可惜無法讓家人也看到，所以希望趁著小孩上國小前，帶家人出去走走。

至於浩子會休息多久？經紀人就稱因為浩子比較隨性，所以會請假多久還不確定，阿翔則是會繼續工作。浩子2014年也曾以陪伴家人為由，請辭主持長達7年的民視《綜藝大集合》。

(中時電子報)