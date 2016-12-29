浩角翔起驚傳拆夥！浩子確定暫退演藝圈
搞笑團體「浩角翔起」驚傳拆夥？成員之一的浩子被媒體披露以照顧孩子為由，明年將暫退演藝圈１年，經紀人隨後向《中時電子報》證實浩子的確有向公司請假，想趁著小孩上國小之前，帶家人出去國外走走，而阿翔則會繼續《食尚玩家》工作。
浩子驚傳明年暫退演藝圈1年，主持節目《食尚玩家》急著找人替補，浩角翔起面臨拆夥命運，對此經紀人否認兩人要拆夥，直呼「這樣也太可怕了」，透露浩子因為主持《食尚玩家》看了各地風俗民情，一直很可惜無法讓家人也看到，所以希望趁著小孩上國小前，帶家人出去走走。
至於浩子會休息多久？經紀人就稱因為浩子比較隨性，所以會請假多久還不確定，阿翔則是會繼續工作。浩子2014年也曾以陪伴家人為由，請辭主持長達7年的民視《綜藝大集合》。
(中時電子報)
關鍵字：浩角翔起、
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。