伊商店賣紀念品 滿足人們懷念海珊心情
巴格達商店老闆安瓦爾店裡賣著伊拉克前總統海珊的照片、有他頭像的硬幣和郵票，讓這位被罷黜的伊拉克強人遭處決10年後仍活在人們心中，也滿足了消費者懷念海珊時代的心情。
儘管海珊（Saddam Hussein）對異議人士殘暴不仁，並導致伊拉克陷入兩場戰爭，仍有人相當懷念海珊統治的時代，尤其是在與海珊被推翻後，伊拉克面臨毀滅性內部暴力和無能的政府。海珊政權於2003年被推翻。
在安瓦爾（Anwar）的古董店裡，他自豪地撫摸著上頭印有「代表海珊總統」字樣的手槍皮套。
安瓦爾說，「這是海珊送給應受獎賞官員的禮物」；安瓦爾可說是他店裡海珊紀念品的最佳顧客。
這位年輕人說，「我不斷尋找與海珊有關的物品，一旦發現它們，我常把它們留給自己」；安瓦爾主要販售較不具冒犯意味的非政治物品。
談及支持這位前總統的原因，他說，「海珊知道如何掌控這個國家」。
安瓦爾說，「我是以南部孩子的身分來說這些話」，意味他是伊拉克什葉派的一員；什葉派和庫德族都是海珊政權血腥鎮壓的對象。
然而，海珊政權也為大多數人民帶來穩定、有品質教育、醫療保健、就業機會和服務。自海珊垮台後的這些年來，以上都是經常缺乏的民生所需。（譯者：中央社劉文瑜）1051229
(中央社)
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