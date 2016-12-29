辛巴威拿「辛巴」抵債 陸回應
可愛的小獅子「辛巴」及小象也可以用來償債？針對媒體稱，辛巴威因欠中國大筆軍費，乾脆用35隻小象、8隻獅子及多隻動物償債，這些小動物面臨悲慘命運。大陸外交部今天回應稱，他們好的很，這是一次正常的商業行為。
針對外媒報導，辛巴威將一些幼象、獅子等野生動物送給中國一家野生動物園，以用來償還其為剛果購買的軍服欠款。大陸外交部發言人華春瑩今天表示，大陸近期確實接收了一批動物。
她說，中國上海、北京、杭州等地的幾家野生動物園近期通過辛巴威主管部門，進口了35頭非洲象。有關款項由津方主管部門接收，將用於辛巴威野生動物保護。大象啟運前，津方主管部門、野生動物專家和野生動物保護組織完成了對中方相關動物園以及在華非洲象情況的實地評估。
華春瑩強調，這是一次正常的商業行為，符合相關國際公約和中津兩國國內法律，不涉及任何其他國家或個人，媒體相關報導純屬無稽之談、別有用心。中方有關動物園的技術條件達到國際水準，可以為非洲象提供良好照料。根據野生動物保護和貿易的科學規律，適度貿易有利於籌集更多資金，更好支援非洲象野外種群和棲息地保護。
(中時電子報)
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