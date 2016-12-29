SBL》呂政儒4000分達標 史上第2人

呂政儒與親友一同慶祝自己突破4000分大關。(黃及人攝)

29日才花不到1節時間，裕隆「男模」呂政儒就攻下9分，個人生涯得分突破4000大關，成為SBL史上第2位達此目標球員(史上第1是「少俠」田壘)，呂政儒也接受包含媽媽、老婆、弟弟等親友現身獻花，一同分享他的光榮時刻。

「很開心今天可以達到這個目標，也很感謝媽媽特別從南部上來看我，當然還有我的老婆、小孩，以及每個關心與支持我的現場球迷，」雙手捧滿花束的呂政儒說，「我會繼續努力打球，回饋這麼多人對我的支持。」

呂政儒開賽不到兩分鐘，就靠三分外線開張，接著他的第2個進球還是三分彈，但他突破4000分大關的進球相當戲劇化，眼見進攻時間即將到點，周柏臣把球拋給呂政儒倉皇出手，這球竟然空心投進，連呂政儒自己都感幸運。

(中時電子報)