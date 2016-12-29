SBL》呂政儒4000分達標 史上第2人
29日才花不到1節時間，裕隆「男模」呂政儒就攻下9分，個人生涯得分突破4000大關，成為SBL史上第2位達此目標球員(史上第1是「少俠」田壘)，呂政儒也接受包含媽媽、老婆、弟弟等親友現身獻花，一同分享他的光榮時刻。
「很開心今天可以達到這個目標，也很感謝媽媽特別從南部上來看我，當然還有我的老婆、小孩，以及每個關心與支持我的現場球迷，」雙手捧滿花束的呂政儒說，「我會繼續努力打球，回饋這麼多人對我的支持。」
呂政儒開賽不到兩分鐘，就靠三分外線開張，接著他的第2個進球還是三分彈，但他突破4000分大關的進球相當戲劇化，眼見進攻時間即將到點，周柏臣把球拋給呂政儒倉皇出手，這球竟然空心投進，連呂政儒自己都感幸運。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。