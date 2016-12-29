土耳其和俄羅斯將確保敘利亞全國停火

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土耳其外交部今天表示，土耳其和俄羅斯將確保敘利亞預定自今天午夜起展開的全國停火。俄羅斯總統蒲亭宣布，敘利亞政權和反抗軍已簽署停火協議，也同意展開和談。

土耳其表示，停火協議排除聯合國安全理事會認定的恐怖分子團體，並指出對交戰各方具影響力國家的支持至關重要。

土耳其外交部發表聲明說：「依照此協議，各方同意停止所有武裝攻擊，包括空中攻擊，並承諾不擴張各自控制地區。」

聲明又說，敘利亞政府和反對勢力的代表，在保證國家的監督下，很快將在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）會面。

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）今天宣布，敘利亞政權和反抗軍已簽署停火協議，也同意展開和談。

蒲亭在電視上發言表示，敘利亞及「武裝反對派主要勢力」已簽署敘利亞停火文件，也宣布雙方準備展開和談。

英國廣播公司（BBC）報導，停火預定今天午夜生效。（譯者：中央社羅苑韶）1051229

(中央社)