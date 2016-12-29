陸NGO新法 陸委會籲民間團體注意
陸委會副主委邱垂正今天指出，大陸境外NGO境內活動管理辦法明年1月1日正式上路，新法中強化大陸公安機關的管理權限，台灣民間團體及個人在大陸舉辦活動，應注意相關的規定。
邱垂正是在行政院大陸委員會例行記者會中，回答記者提問時，做上述表示。
他說，大陸境外NGO境內管理辦法制訂時，引發國際社會高度關注，新法採取諸多不明確的法律概念，強化公安機關的監督及管理權限，增加許多限制及法律責任，並賦予公安機關權責，可適情況拘留違反規定的人員。
邱垂正指出，新法實施後，將增加相關團體及人員的風險，台灣民間團體、基金會長期與中國大陸民間保持友好關係，也可能受到影響。陸委會提醒民眾及相關團體注意在大陸舉辦活動的相關規範，並注意人身安全。
他表示，一旦遇有情況發生，可向陸委會及有關機關反映，以尋求必要的協助。
邱垂正認為，兩岸民間團體相互往來，有助兩岸交流及合作，中國大陸應落實人權保障及相關人員在大陸的言論及人身自由權利，期盼兩岸民間組織能分享多元價值，推動兩岸民間互動朝正向發展。
中國大陸「境外非政府組織（NGO）境內活動管理辦法」將上路，要求境外NGO向公安部登記，被視為北京當局約束外國對大陸民間影響力的舉措。大陸公安部指出，新法實施沒有寬限期，將於明年元旦實施。1051229
(中央社)
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