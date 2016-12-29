板橋大遠百5周年生日慶 最高17.5％回饋

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板橋大遠百5周年生日慶最高回饋17.5％。人氣商品Gtech MULTI＋小綠無線除吸塵器9999元（左），適用於小家電累滿5000送550。（業者提供）

板橋大遠百明年1月1日限定，Kanebo潤活精純霜保溼提拉組，價值6390元、卡友價2340元，36折，限量30組。（業者提供）

板橋大遠百明年1月2日限定，SHISEIDO百優精純組，價值5554元、卡友價2340元，42折，限量50組。（業者提供）

「新北百貨龍頭」板橋大遠百明年1月1日至19日舉辦「5周年生日慶」，針對館內7成女性客群，強推化妝品/女鞋/內睡衣滿2000送200，首8日再加碼滿6000送200，若持遠東商銀刷滿5000送250，等於滿6000送1050，開年第一檔就有最高17.5%回饋，優於同業，板橋大遠百店長施智耀表示整檔要拚6億元、較去年5.5億元增8%！

板橋大遠百今年業績長紅，周年慶年增11％，耶誕節有新北市歡樂耶誕城集客年增1.5％，今年年營收92億元年增5％，明年年營收目標95億元。生日慶緊抓除舊布新需求，提供購物滿滿大平台，年度業績占比排行前三大的餐飲17％、精品12％、化妝品10％，與成長力道強的女用商品都有相關優惠。

化妝品端出上萬組特惠組最低3折起，元旦有Kanebo潤活精純霜保溼提拉組；明年1月2日有SHISEIDO百優精純組、DR WU無限保溼水潤組等，都是首二日的限量亮點商品。暖冬配件超優惠最低1折起，百貨服飾/名品/小家電累滿5000送550，若首12日持遠東商銀刷滿5000送250，等於有16％回饋。

首12日國際精品單筆滿萬送千、數位3C/麥森/D&L單櫃滿萬送500、指定大家電單筆滿萬送千。活動期間持15大銀行信用卡，全館當日單卡累滿6000送200元商品券；持12家銀行信用卡滿3萬送700商品券、滿5萬送1100商品券、滿10萬送2500商品券。

施智耀表示，目前有23萬Happy Go卡友，一年消費滿1萬元的有7、8萬人；而，年消費超過30萬元的VIP超過1500人、年消費超過70萬元的VVIP有276人。今年周慶專為高端VIP客層提供回饋奏效，這次生日慶再針對高端客群提出刷遠銀、花旗等6大銀行滿20、30、50萬元，最高送1萬1000元。

即日起至1月3日有北部最後一檔國產女裝「優佳莉YUKALI結束出清特賣會」，全面1折起、滿5000現抵600，活動開跑以來一天業績可破170萬元；明年1月5日至8日則有「MICHAEL KORS年度特賣會」，包款、鞋履、女裝全面3折起，4天目標800萬元。

板橋大遠百餐飲最強，首次從明（30日）起至明年1月8日於B1綠洲區推「台南府城美食文化展」，期間累滿2000可抽五星級的台南晶英酒店住宿，看好10天可進帳600萬元。

因應5周年生日慶，古拉爵、EN和食等主題餐廳推元月壽星獨享美味活動；隨著農曆年腳步近，新葡苑、非常泰等有團圓年菜，鰭彩推三重箱、添好運有好好食年糕禮盒。此外，明年2月會辦期間限定的北海道展，農曆年後在B1開丸龜製麵，4月底在5樓開180坪的海底撈。

(中時)