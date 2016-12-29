3港女上引水產偷吃 生蠔大鮑魚全下肚

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徐姓、莊姓、廖姓3名年約20多歲的香港籍年輕女子，平安夜到北市濱江市場上引水產用餐，竟到自助海鮮區偷拿了鮑魚、生蠔、牡丹蝦等高價海鮮，然後躲到廁所內大啖美食，經工作人員發現後報警，查出3女共計偷走4514元的海產。檢方今開庭偵訊，3女坦承偷竊、白吃，願意賠償店家和解。

警方調查，3女當晚先在上引水產的立食區點了餐點，後來到自助海鮮區拿了一堆高檔海鮮，將海鮮藏入外套、包包內，然後躲在女廁內白吃白喝。

清潔人員發現女廁垃圾桶內有吃完的餐盒，懷疑3人偷竊，店家當場在徐姓女子身上起出數顆還來不及吃的生蠔，當場人贓俱獲。

店家統計，3女共吃了6顆大鮑魚，每顆價格從最高的720元到500多元不等，另外還嗑了3隻、每隻要價120元的牡丹蝦，另偷走8顆生蠔，總計全部商品價值4514元。

滿身酒氣的3女偷吃被抓包後，大聲喊沒錢付帳，被警方帶回偵訊後，依詐欺罪嫌移送法辦，並遭限制出境，一直拘留到今日才與店家達成和解。

(中時)