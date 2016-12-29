3港女上引水產偷吃 生蠔大鮑魚全下肚
徐姓、莊姓、廖姓3名年約20多歲的香港籍年輕女子，平安夜到北市濱江市場上引水產用餐，竟到自助海鮮區偷拿了鮑魚、生蠔、牡丹蝦等高價海鮮，然後躲到廁所內大啖美食，經工作人員發現後報警，查出3女共計偷走4514元的海產。檢方今開庭偵訊，3女坦承偷竊、白吃，願意賠償店家和解。
警方調查，3女當晚先在上引水產的立食區點了餐點，後來到自助海鮮區拿了一堆高檔海鮮，將海鮮藏入外套、包包內，然後躲在女廁內白吃白喝。
清潔人員發現女廁垃圾桶內有吃完的餐盒，懷疑3人偷竊，店家當場在徐姓女子身上起出數顆還來不及吃的生蠔，當場人贓俱獲。
店家統計，3女共吃了6顆大鮑魚，每顆價格從最高的720元到500多元不等，另外還嗑了3隻、每隻要價120元的牡丹蝦，另偷走8顆生蠔，總計全部商品價值4514元。
滿身酒氣的3女偷吃被抓包後，大聲喊沒錢付帳，被警方帶回偵訊後，依詐欺罪嫌移送法辦，並遭限制出境，一直拘留到今日才與店家達成和解。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。