鼓鼓澀谷遇天敵 狂舞跳到手不舉
歌手鼓鼓新歌「可以唷」MV斥資新台幣500萬元在日本東京拍攝，舞蹈鏡頭跳快30遍，鼓鼓跳到手都舉不起來，走在深夜澀谷街頭還被「天敵」老鼠嚇得驚叫連連。
鼓鼓以樂團「MP魔幻力量」成員身分出道，擔任樂團DJ。3日推出首張個人全創作專輯「MAKE IT REAL鼓鼓可以唷」，在實體和線上音樂榜單創下好成績。
第3波主打「可以唷」MV是日本導演KATS MORI執導，曾與「MP魔幻力量」合作3次，這回鼓鼓唱跳推出個人專輯，導演也為鼓鼓再次量身打造「日系潮世代」形象。
其中最讓鼓鼓興奮是導演請到日本團體「放浪家族」御用攝影師拍攝MV舞蹈畫面，鼓鼓笑說，「我一跳就跳了快30遍，跳到手都舉不起來」；不過，攝影師更辛苦，為了呈現運鏡節奏感，攝影師根本是用「衝」的，拍完比他還喘。
為符合歌詞又帥又跩的態度，導演特地請出一輛「行動大型派對車」，選在人來人往的傍晚啟動，讓鼓鼓在澀谷街頭行動開趴。「行動大型派對車」不斷在街頭繞行拍攝，大聲放著節奏感超強的舞曲「可以唷」，還有路上行人跟著音樂起舞。
除了派對鏡頭，更有鼓鼓獨自漫步澀谷街頭、頭戴「炫光電幻眼罩」酷帥鏡頭，是靠鼓鼓腰間綁上重達20公斤特製攝影機支架，由鼓鼓「自拍」完成。特地選在深夜拍攝，但深夜澀谷是老鼠地盤，最怕老鼠的鼓鼓被嚇得驚叫連連，酷帥形象一秒破功。1051229
(中央社)
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