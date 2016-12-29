南韓：北韓可能明年3月韓美軍演前挑釁

我要評比

韓聯社，南韓國防部長官韓民求今天在記者會上指出，北韓有可能在明年3月韓美舉行代號為「關鍵決斷」（KR）的聯合軍演前發起挑釁。

對於北韓進行第六次核子試爆的相關情況，韓民求說有幾條坑道可進行核子試爆，其中一條已做好隨時核試的準備。

就日本防衛大臣稻田朋美今天參拜供奉有二戰甲級戰犯的靖國神社一事，韓民求譴責說這不能容忍，但表示將在明確歷史、領土問題立場的同時，與日本保持一定水準的安全合作。

政界不少人士要求重新審視駐韓美軍部署終端高空防衛系統（THAAD）和韓日「軍事情報保護協定」（GSOMIA），韓民求對此表示，這是國家之間的問題且關係到國家安全，應當按照原有計劃推進。

對於外界猜測2014年4月16日「世越號」沉沒或係潛艇碰撞所致，韓民求說當時並無韓美潛艇在事發海域進行訓練或執行任務，這純屬子虛烏有。

另有媒體報導稱「親信門」當事人崔順實干預軍方人事任免，韓民求就此表示，如果屬實應拔本塞源，但也有可能是動搖軍心的圖謀。1051229

(中央社)