陸第4季房價調查 逾5承認為難以接受
中國大陸央行29日發布《2016年第四季度城鎮儲戶問卷調查報告》。資料顯示，52.7%的居民認為目前房價「高，難以接受」，43.5%的居民認為目前房價「可以接受」，3.9%的居民認為「令人滿意」。
中新網報導。2016年第四季，中國人民銀行在全大陸50個城市進行了2萬戶城鎮儲戶問卷調查，結果顯示，當期物價滿意指數為29.2%，較上季提高2.5 個百分點。其中，44.4%的居民認為物價「高，難以接受」，較上季下降5.6 個百分點。
未來物價預期指數為67.6%，較上季提高5個百分點。其中，37.3%的居民預期下季物價將「上升」，46.2%的居民預期「基本不變」，5.9%的居民預期「下降」，10.5%的居民「看不準」。
(旺報)
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