湖南邵陽火災 兩退休幹部遇難
大陸湖南邵陽市市委機關大院被指12月24日晚間發生火災，致兩名退休老人和一名寄養在其家的9歲女童不幸遇難。此消息已獲得官方證實。
澎湃新聞網報導，邵陽市委宣傳部工作人員12月29日證實這項消息，指邵陽市委機關大院宿舍起火致3人死亡一事屬實，稍後官方將發布詳情。
9歲遇難女童的母親歐陽女士說，她常年在深圳經商，家中父母年邁，只能將女兒寄養在邵陽市西直街小學退休老師李紅英的家，至今已託管四年，同在家中居住的還有李紅英的丈夫李愛卿，為邵陽市信訪局退休幹部。
歐陽女士稱，12月25日晚間接到電話稱李紅英家裡24日夜間發生了火災，李紅英夫妻和她的女兒都不幸遇難。
當地瞭解情況的人士說，火災現場過火面積非常小，僅是客廳沙發和大門等部分地方有過火痕跡，火災造成屋內三人窒息死亡。三名死者居住的房屋建造時間久遠，線路老化。
(旺報)
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