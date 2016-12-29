新天地再創新 台菜港式飲茶餐廳「瀚熙軒」

新天地國際常董歐敏雄（右）與台中東區店主廚，對於新台菜港式飲茶餐廳「瀚熙軒」充滿信心。（圖／曾麗芳）

「瀚熙軒」有多款造型點心很吸睛，如「小黑碳花枝包」與「咖哩蕈菇雞仔包」。（圖／曾麗芳）

「熊愛吃黑糖花生」有著可愛的熊熊外型，內餡包裹手工麻糬及蜜煮紅豆泥，賞心悅目也能嚐到酸甜口感。（圖／曾麗芳）

新天地常董歐敏雄（站立者）表示，新天地台中東區店的「西洋博物館」，有很多珍品都是媽媽歐蔡對的珍藏。（圖／曾麗芳）

以海鮮聞名的新天地餐飲集團，在中台灣婚宴市場占有一席之地。看好港式點心在全台掀起流行風潮，趁勢推出全新品牌-新台菜港式飲茶餐廳「瀚熙軒」，提供時下最受歡迎的造型港式點心，不僅外型吸睛，口味更是獨創，堪稱療癒系美食。

新天地標榜新台味的港式料理，以台灣特有食材入菜，融入廚藝團隊的創意，呈現出一道道精緻佳餚，與市場上的港式餐廳明顯區隔，「瀚熙軒」搶先於12月中營運，搶攻年底的尾牙與明年初的春酒商機!

「瀚熙軒」將傳統的港式點心賦予新面貌，多款造型點心相當吸睛。例如「小黑碳花枝包」，外皮柔軟內餡彈牙，內餡包覆三杯中卷；又如「咖哩蕈菇雞仔包」，金黃外皮呈現小雞仔色澤，內餡有咖哩、香茅等獨家醬料配方，大眾化口味擄獲大人、小孩的味蕾；「熊愛吃黑糖花生」，有著可愛的熊外型，內餡包裹手工麻糬及蜜煮紅豆泥，不僅賞心悅目，更能嚐到酸甜口感。

另外，還有「明爐北鴨炒麵線」、「豆鼓珍珠蚵」、「青醬三色中卷」、「樹子牛奶魚皮卷」、「冬菇燴竹筍」、「脆鱔韭黃卷」、「芝麻脆皮黃金雪茄」等招牌菜熱，價格親民，每道料理由78元起。

值得一提的是，位於新天地台中東區店1樓的「西洋博物館」近期對外開放，館內收藏有來自蘇富比、佳士得拍品、法國帝王茶具、各式經典座鐘，還有特殊的馬毛編織椅、羊皮做的紙、古董鋼琴等，近千件私人收藏珍品，涵蓋20大西洋骨董主題，大約40年的收藏品中，除了珍貴的瓷器、銀器之外，還有古董相機展示，各年代的相機演進。即日起至2017年1月27日止，免費開放民眾參觀。

新天地表示，繼「瀚熙軒」港式料理開幕後，近期內陸續還有「慕蕊法式餐廳」Restaurant Le Maree，以及「CUCLOS Cafe＆ Kitchen」登場，勢必成為台中市東區新的美食匯集區。

(工商)