武俠不死 溫瑞安再拍四大名捕
武俠小說作家溫瑞安近日宣佈他的小說「四大名捕」將由上海電影公司啟動拍攝，他在發布會上說，希望拍出真正表達中國文化的武俠片，「武俠不死」。
新華社報導，儘管這已不是四大名捕系列首次拍成電影，但溫瑞安表示，還是希望上影版四大名捕能提升中國武俠電影的創作水準。四大名捕將由上影啟動拍攝，預計於2017年下半年開拍，2018年公映。
搜狐娛樂報導，溫瑞安表示，很多西方作品如「魔戒」、「分歧者」，「人家抄了我們的東西，而且拍得那麼好，得到那麼多掌聲，而我們置之不理」。他認為，中國的品牌不能還停留在「李小龍」、「功夫熊貓」。
他說，「我們用『四大名捕』作為一個旗杆，挑起這個大旗，不管是落日，不管是旭日，武俠不死」。
「四大名捕」系列是廣為流傳的武俠經典系列之一。早期，「四大名捕會京師」系列小說在大陸風靡一時。該系列作品先後塑造了「無情」、「鐵手」、「追命」、「冷血」等性格各異、膾炙人口的武俠人物。1051229
(中央社)
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