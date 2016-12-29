SBL菲爾普斯大三元 金酒扳倒龍頭達欣
SBL金酒在今天和達欣比賽之前，本季僅有的3勝都是擊敗台銀，此役在菲爾普斯「大三元」帶領下，以89比70大勝，金酒總教練楊哲宜笑著說，終於贏台銀之外的球隊了。
金酒首節以19比24落後，不過上半場結束前，靠著簡偉儒的三分球反以39比36超前，下半場金酒領先越拉越大，穩穩收下勝利。
菲爾普斯（Eugene Phelps）貢獻26分、16籃板、10助攻，他表示，自己知道差1個助攻就能完成「大三元」，所以主動要求留在場上。菲爾普斯還開玩笑，如果教練要換他下場，他也不會休息，不過個人數據是其次，最開心的是球隊贏球。
另外，金酒也有本土球員跳出來，簡偉儒、王泰傑和蕭順議各拿下18分、12分和10分。
簡偉儒表示，除了大家手感不錯，最主要是防守帶動進攻，有達到教練的要求。
金酒拿下本季第4勝，戰績還是吊車尾，菲爾普斯表示，希望大家可以保持這樣的士氣，台銀可以連勝，金酒也能辦到，沒有不可能的事，朝晉級季後賽的目標邁進。1051229
(中央社)
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