走向交易無紙化 丹麥全面停用支票
繼不再使用現金後，丹麥交易無紙化往前再推一步。丹麥各大銀行同意，從明年起，將全面停用支票，全部以轉帳方式處理資金轉移。
2016年1月，丹麥正式實施無紙幣政策，除了醫院、藥局與郵局等機構外，零售商不再收取現金，全面使用信用卡、簽帳卡或手機等方式支付貨款，成為全球第一個全面電子交易的國家。
在推動無紙鈔交易1年後，丹麥無紙化進程再往前推進一步。與各大銀行協商後，丹麥各銀行同意，從明年1月1日起，不再接受跨行的支票付款或轉帳。不過，同一銀行的支票支付仍被接受。
丹麥當地報（The Local）指出，1980年代是支票使用的最高峰，超過200種支票在丹麥境內流通。但在信用卡等電子貨幣出現後，支票使用已經大幅減少，目前丹麥1年流通的支票數約在60萬張上下，多半用於企業資金往來。
北歐聯合銀行（Nordea）消費經濟分析師伊瑞克森（Ann Lehmann Erichsen）向瑞查新聞社（Ritzau）表示，和現在大額資金轉帳立即入帳相比，支票兌現曠日廢時，過時的商品自然會遭到淘汰。1051229
(中央社)
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