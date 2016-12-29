美恢復緬甸GSP優惠 有利台商前進布局

我要評比

美國11月重新恢復緬甸中斷27年的普遍化優惠關稅制度（GSP）待遇後，經濟部國貿局29日表示，緬甸身為政府推動新南向國家之一，關稅待遇放寬後，將有助於吸引外人投資生產，並拓展適用GSP項目的美國市場，有利台商前往布局。

國貿局指出，台商在緬甸投資產業主要包含農業、製鞋、水塔及漁具、飲料包裝業、紡織成衣等，重獲GSP待遇，加上東協區域內貿易的零關稅，預期可以幫助在柬埔寨、印尼、菲律賓及泰國的台商建立更完整的供應鏈。

美國從1974年實施「普遍化優惠關稅制度（GSP）」，片面給予開發中及低度開發國家的貿易優惠，以協助經濟發展。但緬甸1989年因勞工、人權問題遭美暫停GSP待遇。直到今年9月緬甸國務資政翁山蘇姬訪美時，由美國總統歐巴馬宣布恢復，並自11月13日生效。

國貿局表示，恢復之後從緬甸進口到美的產品將有8843項產品享有零關稅優惠，包含一般開發中國家約3500項產品，加上適用「低度開發國家」約1500項，以及美國目前3868項零關稅項目。

(旺報)