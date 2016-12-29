航母遠洋訓練秀肌肉？ 陸國防部：有助台海穩定

中國大陸海軍航空母艦遼寧號編隊日前前往西太平洋，並南下赴南海展開遠洋訓練。關於近期演訓是否有意對台「秀肌肉」，大陸國防部發言人楊宇軍今天(29)對此回應稱，遼寧號編隊遠海訓練等都是計畫內的例行演訓，「有利於維護兩岸關係和平發展與台海和平穩定」。

關於遼寧號編隊近期進行遠海訓練，我國防部稱將採取密切監控等應對措施，台灣部分輿論則認為這是大陸對台「秀肌肉」。楊宇軍今天對此表示，遼寧號編隊近日的相關訓練，都是按計畫進行，「有關方面」的活動影響不了編隊的正常航行和訓練。

楊宇軍說，大陸海空軍近期演訓活動都是計畫內的例行演習。「部隊開展演練，有利於我們提高反對台獨、保衛國家主權和領土完整的能力，有利於維護兩岸關係和平發展和台海和平穩定。」

至於遼寧號是否會在南海進行冬季訓練，楊宇軍僅說，遼寧號編隊這次訓練既包括西太平洋有關海域，也包括「其他有關近海的一些海域」。

談到遼寧號編隊通過宮古海峽時，有日本軍艦跟蹤監視。楊宇軍表示，「遼寧艦既威武又漂亮，如果有人對它感興趣，遠觀也好，偷窺也罷，只要不違反相關法律，不妨礙航行安全和自由，我們也不在乎。」

此外，美國總統歐巴馬日前簽署2017年美國國防預算案，其中明定，五角大廈應推動美台間高階軍事將領及資深國防官員交流。楊宇軍表示，大陸堅決反對上述法案有關涉台內容，已向美方提出嚴正交涉，「我們對美方簽署該法案表示強烈不滿」。

他說，「台灣問題事關中國主權和領土完整，純屬中國內政。美方上述法案嚴重違反中美三個聯合公報原則，干涉中國內政，中方完全不能接受。我們敦促美方恪守在台灣問題上向中方做出的承諾，停止美台軍事聯繫和售台武器，以免給中美兩國兩軍關係和台海和平穩定造成損害。」

(中時)