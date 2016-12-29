浩子將暫別演藝圈 浩角翔起不解散

雙人團體「浩角翔起」成員浩子明年將暫別演藝圈，所屬的時代創藝今晚證實浩子將請長假，但對阿翔工作影響不大，且「浩角翔起」不會解散。

「浩角翔起」由浩子（謝炘昊）和阿翔（陳秉立）組成，參加節目「電視笑話冠軍」時相識，後來組團出道，搞笑默契十足，曾以節目「食尚玩家」獲第46屆電視金鐘獎綜藝節目主持人。

傳出浩子要暫別演藝圈消息，所屬的時代創藝企業有限公司晚間受訪表示，浩子明年確定會請長假，但確切時間點還不知道，想多花時間陪伴妻子及一對兒女，希望在孩子讀國小前多帶全家出國旅遊，浩子一直有和公司溝通，阿翔和公司都尊重浩子。

時代創藝說，浩子請假不會超過1年，且「浩角翔起」才剛和公司續長約，不會解散。工作方面影響不大，之前就有先向廠商詢問如果沒有浩子情況，廠商都可接受由藝人謝忻或莎莎替代。1051229

(中央社)