港富商綁架案主嫌 北檢裁定羈押禁見

涉及香港富商黃煜坤在台遭綁架勒贖7000萬港幣案的幕後主嫌甘俊松，案發後逃亡至加拿大、馬來西亞、菲律賓等國藏匿，遭台北地檢署發布通緝，刑事局提供情資給菲國後，甘嫌上月21日至菲律賓出境時，被菲國移民局將他逮捕，並在今日下午1點50分押解返台歸案。台北地檢署訊後，以甘嫌涉及擄人勒贖重罪，且有逃亡事實，晚間向法院聲請羈押禁見。

(中時)