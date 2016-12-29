全球海外首店 不二家洋菓子跨年夜登台

全球首間 FUJIYA不二家海外專賣店，31日進駐SOGO復興館B3。（業者提供）

不二家乳酪塔，單個50元。（業者提供）

不二家鄉村烤餅，單入38元、6入228元。（業者提供）

不二家咪乳琪霜淇淋，原味80元，草莓、巧克力、焦糖85元。（業者提供）

愛吃牛奶糖的大人、小孩熟知的日本牛奶妹「Peko」要來台灣了！「FUJIYA不二家洋菓子」31日跨年夜要在SOGO復興館B3開全球首間海外專賣店，主打經典乳酪塔、鄉村烤餅及招牌日本原裝進口霜淇淋--咪乳琪霜淇淋等美味點心，開幕當天中午12時至18時、元旦下午1時至5時不二家代表人物牛奶妹人偶會在現場迎接粉絲上門。

「FUJIYA不二家洋菓子」1910年創業以來，拿「爲家族的幸福做貢獻」當使命，並以以「母親的胸懷，母親呵護的態度」提供「最好的商品和最完善的服務」為宗旨。目前在日本有8個工廠，專賣店從北海道遍至九州；旗下關係企業有日本31冰淇淋、日本DALLOYAU法國精緻點心等。

不二家的代表人物牛奶妹「Peko」永遠6歲，1950年誕生於銀座，代表產品咪乳琪牛奶糖1951年上市；1951年永遠7歲的牛奶仔「Poko」誕生，至今快樂的家庭成員還有Dog及今年的新成員Lovely Catty。

開幕期間有多項優惠活動。跨年夜和元旦在人偶見面會上與不二家人偶合照，搜尋「台灣不二家」FB粉絲團，按讚並打卡上傳合照，可至不二家專櫃兌換乳酪塔，每日限量100個，數量有限，送完為止。31日至明年1月27日單筆消費滿千送限量版Peko悠遊卡；單筆滿6000元送限量膳魔師悶燒罐。

明年1月12日至14日隨SOGO復興館來店禮，同步送100元抵用券，限量7000張，單筆消費1000元可抵用100元，使用至明年1月27日；明年1月28日至30日乳酪塔5入原價250元，及鄉村烤餅6入原價228元，任選2盒優惠價400元。

(中時)