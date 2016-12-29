陸自製獵掃雷艦 東港艦成軍
中國大陸自製的新一代獵掃雷艦「東港艦」今天正式成軍。陸媒報導，東港艦配備1部母艦和3部百噸遙控掃雷艇，成軍後將進行偵查雷陣、清掃雷障、開闢海上通道等任務。
綜合中國軍網、中新網等陸媒報導，東港艦成軍命名授旗儀式29日在遼寧省大連市某軍港舉行。東港艦舷號814，母艦滿載排水量近600噸，配備獵雷系統及滅雷設備。
此外，東港艦的遙控掃雷艇則配備多型掃雷具，在一定條件下原則上可以獵滅和掃除各型水雷。同時，該艦還具有造價成本較低、運行維護簡單、艦員編製精簡等優點。
報導提到，東港艦成軍後將主要進行偵查雷陣、清掃雷障、開闢海上通道等任務，同時也可擔負勘察海底、航道檢測、巡邏警戒、護漁護航等輔助任務。1051229
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。