人民幣貨幣籃子調整 美元權重下降
中國外匯交易中心29日公告，將調整中國外匯交易系統（CFETS）人民幣匯率指數貨幣籃子規則，美元在貨幣籃子的權重將被下調。
中通社報導，公告顯示，美元在CFETS籃子的權重將由原有的0.2640調整為0.2240，籃子貨幣數量則將從13種增至24種。
新增籃子貨幣將包括南非蘭特、韓元、阿聯酋迪拉姆、阿拉伯里雅、匈牙利福林、波蘭茲羅提、丹麥克朗（DKK）、瑞典克朗（SEK）、挪威克朗（NOK）、土耳其里拉、墨西哥披索。
中國外匯交易中心指出，本次新增籃子貨幣權重累計加總21.09%，基本涵蓋中國主要貿易夥伴幣種，貨幣籃子代表性得到提升，且在歷史回溯試算後，新老版本CFETS人民幣匯率指數運行趨勢基本吻合。
證券時報報導，中國外匯交易中心將在2017年1月1日完成首期貨幣籃子調整。
財新智庫莫尼塔宏觀分析，這次調整代表中國央行將更看重人民幣對一籃子貨幣的穩定，而繼續「策略性貶值」難度將加大。預計前期積累的貶值壓力在更為充分地釋放後，人民幣兌美元匯率下半年可能在震盪中回穩。1051229
(中央社)
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