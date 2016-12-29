敘利亞停火 反對勢力支持並籲各方遵守
敘利亞主要反對勢力「全國聯盟」今天證實，它支持敘利亞全國停火協議，並呼籲各方遵守。
設在土耳其的政治實體全國聯盟（National Coalition）發言人拉瑪丹（Ahmed Ramadan）告訴法新社，包括強大的黎凡特自由人伊斯蘭運動（Ahrar al-Sham）及伊斯蘭軍（Army of Islam）分支等主要反抗軍已簽署停火協議。
英國「衛報」（Guardian）報導，停火究竟涵蓋哪些團體目前情況仍混淆，反抗軍宣稱，停火協議涵蓋前稱努斯拉陣線（Al-Nusra Front）的敘利亞征戰陣線（Fateh al-Sham Front），這個與蓋達組織掛鉤的團體先前遭排除在停火協議以外。
敘利亞政府軍先前已自反抗軍手中收復第2大城阿勒坡（Aleppo），這是自戰爭爆發以來，反對勢力遭受的最嚴重打擊。
從午夜起生效的停火，將是自9月12日至19日停火一週以來，首次全國性停止戰鬥。9月停火在發生多起暴力事件後破局。
今日宣布的停火協議，是支持反對勢力的土耳其介入斡旋的首個全國性停火。（譯者：中央社羅苑韶）1051229
(中央社)
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