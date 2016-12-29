亞洲金球獎 岡崎慎司凍蒜

幫助萊斯特城神奇稱霸英超的日本前鋒岡崎慎司贏得2016年亞洲金球獎。（美聯社資料照）

由《體壇周報》舉辦，共38位國際與亞洲足球資深記者投票選出的2016年「亞洲金球獎」日前出爐，幫助「狐狸」萊斯特城神奇稱霸英超的日本前鋒岡崎慎司以歷來最驚險的3分差距，擊退阿拉伯聯合大公國的天才球員阿布都拉曼（Omar Abdulrahman），贏得這個由亞洲媒體票選的足壇最高榮譽。

相對於由亞足聯技術委員評選的「亞洲足球先生」，因為不納入在亞洲踢球的國際球員而存在遺憾，《體壇周報》自2013年開始組織亞洲足球記者，將在他洲踢球的亞洲球員，或於亞洲踢球的國際球員均列入範圍，選拔「亞洲金球獎」，頗有《法國足球》雜誌選拔「歐洲金球獎」的味道，與亞足聯官方獎項分庭抗禮。

「亞洲金球獎」前3年的評選委員人數分別是22、24與20人，今年也首度納入台灣媒體，並加入5名國際評委，分別投出第1至5名選票，最後由岡崎慎司拿下創紀錄的126分，力壓阿布都拉曼獲獎，效力於英超熱刺的韓國前鋒孫興慜拿下第3名。

阿聯天才中場阿布都拉曼今年已贏得亞洲足球先生。（美聯社資料照）

知名的亞洲足球作家杜爾登（John Duerden）為這次的票選結果下了如此註腳，「阿聯中場核心其實比日本前鋒更有天賦，但在2016年發生的一些事情，卻拉開了兩者的差距，這件事也堪稱是足球歷史上最不可思議的成就之一。」

「在萊斯特城的奪冠之路上，岡崎慎司扮演了一個極具活力的角色。岡崎慎司隨萊斯特城取得的成功，或許是2016年最大的體育新聞，在世界各國都曾登上過頭條，這是岡崎慎司獲勝的關鍵。這份獲獎名單，顯示了在歐洲取得成功對於獎項排名的重要影響。」

效力於俄羅斯羅斯托夫的伊朗前鋒阿茲蒙（Sardar Azmoun）拿下第4，至於做為「亞洲金球獎」最大特點、被納入評選範圍的國際球員，則有幫助韓國全北現代稱霸亞洲冠軍聯賽的巴西前鋒李奧納多（Leonardo Rodriguez Pereira）做代表，獲得了第5名。

亞洲金球獎票選結果前5名如下：

1.岡崎慎司（日本／英超萊斯特城）：126分

2.阿布都拉曼（阿聯／艾恩）：123分

3.孫興慜（韓國／英超熱刺）：109分

4.阿茲蒙（伊朗／俄超羅斯托克）：46分

5.李奧納多（巴西／韓國全北現代）：34分

(中時電子報)