深耕長照服務 青松護理之家打造草屯院區

青松健康事業團隊砸重金打造「青松護理之家草屯院區」，日前落成啟用。（圖／業者）

「青松護理之家草屯院區」庭院花園占地約600坪，有松柏長青圍繞，環境清悠。（圖／業者）

中部地區規模最大、最完整的長照機構-青松健康事業團隊，砸下重金打造「青松護理之家草屯院區」，日前落成啟用，南投縣長林明溱等官員到場剪綵祝賀。

看好長期照護市場，青松健康事業團隊於民國85年即投入長照服務，目前全台擁有13家長照機構，總床位已超過1,200床，為中部地區規模最大的長照機構。

青松健康事業團隊執行長陳煥章表示，當初一群志同道合的夥伴創立長照機構的初衷，其實是為了「在一個城市幽靜的角落，蓋一棟理想堅固的建築，種一些翠綠長青的樹木，集一群志同道合的夥伴，存一種服務人群的理想，創一番永續經營的事業。」

因此，20年來，青松健康事業團隊秉持誠信、熱忱、優質、創新的核心價值，持續拓展健康事業範疇，已整合醫療、護理、照顧、社福、營養、復健、居家護理等綜合性服務。近期更與各大專院校的長照相關科系建立產學合作模式，吸引大量長照人才的投入，更以長者能力提升為照顧重點，提供自立支援個別化服務。

陳煥章表示，2017年起將於南投縣拓展居家照顧服務業務，為南投縣民眾提供全方位的健康照顧服務。青松護理之家草屯院區位於南投縣草屯鎮新豐里新豐路、中投公路草屯交流道旁，園區總面積約3,100坪，護理之家提供2至6人房，可供不同需求長者選擇。

他強調，為了讓住民享有安全舒適的睡眠，寢室特別採用外銷日本的長照型電動床；此外，庭院花園占地約600坪，有松柏長青圍繞、戶外田園風光，讓住民、家屬有在自家及社區公園散步的感覺，更讓長者有如渡假般的享受。

(工商)