王菲上海演唱會明登場 可線上收看

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王菲上海綵排照。（kcpcl提供）

王菲上海綵排照。（kcpcl提供）

王菲29日在上海為演唱會進行綵排，睽違多年再度開唱，先前傳出的門票爭議風波，似乎並不影響王菲，她正為30日的演唱會做足準備。

買不到票的王菲粉絲，也可透過手機或電腦，搜尋「騰訊視頻」觀看演唱會直播。

(旺報)