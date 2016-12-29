莊凱勛曾「另類打工」 做過成人光碟生產包裝

莊凱勛上《誰來晚餐》。（公視）

莊凱勛上《誰來晚餐》。（公視）

金鐘影帝莊凱勛受公視《誰來晚餐》邀請，拜訪原本在台北工作，後來決定去彰化種米、賣米的巫宛萍夫妻和他們的夥伴。莊凱勛活躍於舞台劇、電視和電影圈， 2015年以公視人生劇展《回家路上》榮獲第50屆金鐘獎迷你劇集男主角獎。本身是彰化人的莊凱勛，再度回到家鄉，顯得有點近鄉情怯，也透露了成長過程「另類打工」累積的養分。

莊凱勛大學原本念工業管理，念到一半發現沒興趣，在沒告知家人的情況下自行休學，讓家人「氣死了」，當時莊凱勛激動地告訴媽媽：「我拜託你可不可以讓我做我想做的事情！」直到他重新考上北藝大，家人才慢慢接受這件事情。

後來近10年的時間，莊凱勛邊讀書邊演戲，為了賺錢打過很多「另類的工」，像是在生產線做盜版成人光碟的包裝、在工地綁鋼筋、搬重物，甚至去做人體藥物實驗。不過，這些經驗都成為他日後演戲的養分。

莊凱勛小時候媽媽做美髮師，忙著辛苦賺錢，小孩只能自立自強，「沒生病就好，不做歹就好」。對於媽媽忙於工作沒時間陪伴他們，曾讓莊凱勛有所埋怨，長大後才漸漸明白她是為了照顧這個家，也從媽媽無意間的舉動感受到濃濃的愛和關心。莊凱勛剛退伍時，有次回家吃飯，媽媽擔心他生活有困難，問一句「小朋友，你現在有錢花嗎？」並塞給他8000元，讓他當場放下筷子衝到陽台去掉眼淚。

現年36歲的他坦言，31歲前後正是他很迷惘的時候，接連三年入圍金鐘、金馬獎，但也落榜，這兩年才得到金鐘影帝、台北電影節的肯定。莊凱勛說，直到接近35歲才開始喜歡自己，「我覺得不要太去苛求自己說什麼三十而立，我就意識到一點，就是說我如果付出我不一定會有收獲，可是我不付出我就肯定沒有收獲」，並認為當下解決不了的事情不一定要急著解決，歲月自然會給你一個答案。

經過這場充滿正能量的晚餐，莊凱勛說，與宛萍夫妻和他們的夥伴對談中，也許並沒有清楚的為對方找到答案，不過從他們身上聽到不少故事，看到樸實的一面。還說希望下次用訪客的身分，沒有目的的跟著他們生活一、兩天看看，相信會有更大的收穫。

(中時)