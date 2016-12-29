康康做節目也做愛心 募發票完成任務

中視《我家有個總鋪師》由康康帶路，與安妮一起從北到南深入巷弄，挖掘各個總鋪師的私房傳家菜，人人都可以是總鋪師，本週來到府城台南，即使是充滿小吃的天堂，依然有從未曝光的獨家私房料理？將介紹來自總舖師的親情私房菜。

本週節目安排四樣任務，讓主持人完成後才能得到線索，找到傳說中的私房傳家菜，其中一站百年木屐店，老闆提到古代是需要有身分地位的人才能穿木屐，代表著高貴的意思，送木屐給別人即是祝福別人「富足」之意，讓主持人開心的說要做一雙屬於自己的木屐。

另一站到百年香店，尋找可以「吃」的香，拜拜用香竟然可以吃？康康試吃後竟露出耐人尋味的表情，讓安妮在旁好奇的直呼：「好吃嗎？」而她也吵著要參與製香過程，卻一直被師傅嫌棄，讓安妮頻受挫。

當主持人循線找到愛心總舖師，卻還要完成一項任務才能吃到總舖師的私房傳家菜，原來這位被稱為愛心總舖師的大頭師平常就會帶著自己的鍋鏟，到各地偏鄉為需要幫助的小朋友烹飪，特地讓主持人發揮自己的魅力去幫忙募集愛心發票。完成任務後由大頭師帶著兩位主持人做出以台南特產虱目魚為主題的一道菜餚以及一道屬於大頭師的阿嬤親情私房菜。

(旺報)