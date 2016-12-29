《讓愛飛揚》收視亮眼 網友讚「台版衝上雲霄」
中視、中天全新八點檔《讓愛飛揚》於28日首播，「飛揚四少」王家梁、郭彥甫、寇家瑞、楊鎮也在昨日進行LIVE直播與觀眾一同看電視的活動，並與觀眾進行互動。首集收視即開出不錯的成績，收視最高點為0.74，而45歲以上男性收視更高達0.96，而網友也熱烈討論希望《讓愛飛揚》能像港劇《衝上雲霄》一樣好看。
看完《讓愛飛揚》首集，寇家瑞在受訪時有信心地表示：「其實看完第一集就會更期待第二集，相信會引起觀眾的好奇而繼續看下去」，而郭彥甫則透露說：「其實第一集是在串起每個人物角色的關係，之後每個人物之間在經過長時間的相處在感情部分會有模糊地帶，會有一些情愫發生，至於會不會正常發展下去，就請觀眾持續觀看囉！」。《讓愛飛揚》也在網路上引起熱烈討論，有網友表示：「希望像港劇衝上雲霄一樣好看」、「是一部值得追下去的劇」、「有寇世勳的戲一定好看」。
中天收視部分，收視最高點落在劇中郭彥甫、楊鎮發海報，騙劉倩妏有神秘嘉賓處，另外主角愛情線鋪陳表現不俗，被虧「馬路三寶」的楊晴和王家梁、寇家瑞撞車不打不相識段落也吸引很多觀眾目光。而中視收視部分，四歲以上平均0.61，收視最高點為0.74落在王家梁和楊晴發生車禍後在酒吧相遇，當王家梁正在酒吧搭訕女生時，楊晴為了報一箭之仇而假冒自己是王家梁的女友破壞他的豔遇，兩人之間開始產生了火花，讓觀眾更期待後續的發展。
(旺報)
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