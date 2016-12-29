12月來台陸客數續減 陸委會：已做最壞打算

我要評比

陸委會副主委兼發言人邱垂正29日表示，對明年陸客來台情況，會做最壞的打算、最好的準備。(陳君碩攝)

陸客來台人數持續減少，陸委會副主委兼發言人邱垂正今（29）日在例行記者會上引用移民署資料稱，12月1日至27日，陸客來台人數總共同比去年減少44％，團客則減少50.4％，自由行則減少35.4％。

另外，移民署統計，今年截至12月27日，陸客來台總人數減少18.5％，團客減少29.9％，自由行減少1.9％。520以來，陸客來台總人數減少36.2％，團客減少51.2％，自由行減少14％

邱垂正表示，政府歡迎陸客來台的政策立場不會改變，也會持續會營造優質安全、便捷的環境歡迎陸客來台，針對明年基於政治因素而影響陸客來台情形，政府也做了最壞的打算、最好的準備來加以因應。

陸委會主委張小月日前在立法院接受質詢時也表示，預估中共明年底「十九大」召開前，陸方還可能繼續減少陸客來台人數作為對我方施壓的手段。

(工商)