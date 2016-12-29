心繫國家安全 微電影記錄陸軍這一年

歲末年終，陸軍司令部特別以微電影方式，透過臉書，對陸軍全體官兵年來的努力與成效表達肯定、嘉勉，期勉全體陸軍夥伴任重道遠，「為陸軍歷史負責」、「為陸軍使命奮鬥」，心繫國家安全，戰戰兢兢履行職責。

陸軍司令王信龍指出，回顧105年，從年初官兵犧牲年假，投入台南震災救援，到93榮耀軍裝的感動；12月24日紅柴林營區開放活動中，更感受到民眾對國軍的熱情、支持和肯定，凸顯軍隊的勤訓精練與軍人高度榮譽感的展現，是爭取國人信心與社會尊敬的重要關鍵。

陸軍官兵深刻體認衛國重任，認真面對每一次操演，攜手同心圓滿完成每一項任務，王信龍表示，這一年，同仁已經成功創造嶄新活力的新陸軍。

王信龍以「積健為雄、鷹揚萬里」，要求官兵戮力以赴，積極奮發。他說，陸軍將積極落實部隊革新，追求與時俱進，除了延續好的傳統，同時也不斷學習、創新，讓部隊同仁的生活、安全和尊嚴受到保障，也令營區充滿活力和正向的能量，期使官兵喜愛單位，更樂在工作。

陸軍這部影片剪輯內容如同一部歷史書，翻閱了今年每一件官兵投入專注、汗水的大事紀錄。藉由影片，王信龍司令感性的對所有陸軍官兵弟兄姐妹說「你們是最棒的，我以大家為榮」，期許新年新希望，相約共勉、追求：士氣高昂的團隊、勤訓精練的部隊、以及溫馨和諧，手足情深的家庭。一起迎接民國106年的新挑戰和新希望。1051229

(中央社)