曾沛慈穿襪保暖 拍攝忘脫糗被抓包
歌手曾沛慈拍攝單曲「我的淚」MV，天冷、地滑、蚊子多讓她快要崩潰，冷到穿襪子保暖，拍到露腳鏡頭卻忘了脫襪，直接被導演抓包。
「我的淚」是曾沛慈主演TVBS電視劇「在一起，就好」片尾曲，MV前往新北市平溪區嶺腳車站深處的森林瀑布旁拍攝，講述一對戀人分離後的思念，看似夢幻美的MV效果，現場情況完全相反。
拍攝當天又溼又冷、地又滑、蚊子又多，連四周浪漫煙霧都是用燒木炭產生的煙做效果，曾沛慈表示，從清晨5、6時就開始妝髮，開拍到下午4時，足足拍了10小時，天冷、地滑加上蚊子多讓她幾度快崩潰。
「我的淚」影片有兩個場景，分別是森林河邊與日式民宿，有一幕是曾沛慈從石洞走出來探頭看，但石洞旁就是河流與瀑布，讓穿著一身白裝的她走得艱辛，一不小心就會跌進河裡，曾沛慈被導演要求走出石洞後看前方偏上鏡頭，導演還開玩笑喊「不要翻我白眼哦」。
森林拍攝時因下了整天的雨，泥濘地讓曾沛慈瞬間變髒，回到拍攝民宿後，還被要求脫下褲子，讓工作人員清理乾淨再穿上拍攝，拍完森林、河邊走動、探頭戲份，曾沛慈直呼「怎麼好像在拍飲料廣告啦」。
在日式民宿拍攝一開始只拍背景拍不到腳，天冷曾沛慈就穿上襪子，但改拍下一幕腳會入鏡場景時，忘記要脫襪子，當導演看到鏡頭裡的曾沛慈時，突然大喊「怎麼會有襪子」，曾沛慈尷尬出糗，逗笑全場。1051229
(中央社)
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