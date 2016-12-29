陸梵共同認可主教 入一會一團領導班子

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中國天主教第九次全國代表會議今天選出房興耀為中國天主教愛國會主席、馬英林為中國天主教主教團主席。2010年祝聖、擁有教宗任命和政府雙重承認的海門教區主教沈斌，也同樣進入領導層。

中國天主教第九次全國代表會議29日在北京閉幕。新華社報導，會議選舉沈斌、詹思祿、方建平、雷世銀、劉元龍、郭金才、黃炳章、舒南武、岳福生、孟青錄、吳琳、李山、裴軍民、楊曉亭、何澤清、施雪琴、楊永強等17人當選中國天主教愛國會、中國天主教主教團副主席。

會議強調，堅持獨立自主自辦教會原則和代表會議制度是中國天主教自尊和自信的體現，是中國天主教安身立命的根本。

會議也稱，堅持民主辦教和推進中國化神學研究關係到中國天主教的前途；堅持並重視人才建設，始終是中國天主教可持續發展的內在動力。

會議提出，今後5年要繼續深入學習、宣傳貫徹全國宗教工作會議精神，堅持天主教中國化發展道路，堅持獨立自主自辦教會原則，堅持民主辦教方針，堅持與社會主義社會相適應方向，開創新一屆「一會一團」工作良好局面。

並要「緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，為全面建成小康社會作出新的更大的貢獻」。1051229

(中央社)